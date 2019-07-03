ГК «Регион» купил страховую компанию «Сургутнефтегаз»

Группа компаний (ГК) «Регион» приобрела 100% акций страховой компании «Сургутнефтегаз», говорится в сообщении ГК. Федеральная антимонопольная служба и Центральный банк Российской Федерации согласовали сделку.

«Сделка, направленная на усиление страхового бизнеса Группы, обеспечит синергетический эффект от совместных действий двух значимых игроков страхового рынка России: “Сургутнефтегаза” и компании “Югория”, которая вошла в холдинг в 2018 году»,— говорится в сообщении.

ГК «Регион» принадлежит НПФ «Традиция», доля в 9,9% в НПФ «Согласие-ОПС». Также УК «Регион Эссет Менеджмент» (входит в ГК «Регион») управляет ЗПИФ «Ритм», в котором находится Дальневосточный банк, которому, в свою очередь, принадлежит 70% АО «НПФ “Нефтегарант”».