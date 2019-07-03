В Удмуртии выявили нарушения при добыче гравия со дна Камы

Специалисты Росрыболовства обнаружили нарушения при добыче гравия со дна реки Кама в Удмуртии. Работы велись на территории национального парка «Нечкинский», сообщает пресс-служба регионального исполкома ОНФ в Удмуртии.

Активисты ОНФ занялись проблемой еще в апреле 2019 года. Они направили соответствующие обращения в природоохранную прокуратуру, управление Росприроднадзора и минприроды региона. Общественники опасались, что работы могут привести к уничтожению ценной экосистемы — нерестилище осетровых видов рыб.

В мае сотрудники рыбоохраны и полицейские выезжали на место добычи гравия дважды. Проверка выявила нарушения по ст. 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). Кроме того, руководство парка «Нечкинский», сообщило о нарушениях границ природного объекта при перевозке добытого гравия.