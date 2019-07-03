Мэрия пообещала компенсировать потери от сбоев в работе единой системы оплаты проезда

Начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин подтвердил информацию о сбоях в работе в работе единой системы оплаты проезда Пермского края (ЕСОП), внедрение которой началось в минувший понедельник. По его словам, из 1000 валидаторов, которые сегодня используются перевозчиками, данные не передают 170 единиц. Сотрудники департамента предлагают владельцам этих устройств сдать их на проверку. Эту информацию он озвучил в рамках рабочей группы по транспорту в Пермской торгово-промышленной плате сегодня.

Перевозчики поинтересовались у господина Путина, как будет оплачиваться работа за прошедшие три дня. Господин Путин уточнил, что так как июль – переходный месяц, администрация предусмотрит механизм компенсации затрат перевозчикам. «В условиях текущей ситуации мы внесем корректировку в наше постановление, в тот период пока мы не подключим валидаторы в корректной форме. Пока не понятно как: удельным весом, средним расчетом, но со всеми рассчитаемся», - пообещал господин Путин.

Напомним, внедрение ЕСОП на городских маршрутах началось 1 июля. Вчера перевозчики пожаловались на сбои в ее работе. Как рассказали “Ъ-Прикамье” собеседники на рынке пассажирских перевозок, для подключения к системе на валидаторы было переустановлено новое программное обеспечение. Однако система не считывает информацию с карт льготников. Также новая система позволяет оплачивать проезд с обычных банковских карт. Однако деньги на счета перевозчиков не поступают.