Дворкович оценил «Производительность 360» Сейчас о том, что нижегородские предприниматели представили проекты фонду «Сколково».

Председателю фонда «Сколково» Аркадию Дворковичу показали нижегородские инновации в рамках форума «Производительность 360». В июне технопарк «Анкудиновка» получил статус регионального оператора «Сколково», а теперь были представлены проекты – те, что уже являются участниками фонда, так и те, которые пока только на это претендуют.

«Линсофт» представил проект «Электронный инспектор. Безопасная школа», который позволяет обучать школьников моделям безопасного поведения и действия при внештатных ситуациях. Это своего рода тренажерная система по обучению Основам безопасной жизнедеятельности.

Директор «Линсофт» Михаил Евстифеев сообщил, что в десяти школах проект планируется реализовать уже в 2019 году.

Дворкович заявил, что в каждом из представленных ему проектов есть потенциал, а проблемы с их реализацией обусловлены тем, что рынок не всегда готов к новым технологиям.