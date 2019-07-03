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Компания «Центрспецсервис» оштрафована за гибель сотрудника на 350 тысяч рублей

Уфимская компания «Центрспецсервис», принадлежащая, по данным kartoteka.ru, Игорю Зимину, оштрафована по требованию Гострудинспекции на 350 тыс. руб. за гибель сотрудника. Электромонтер предприятия, работавший 16 мая в районе села Алаторка на АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта», при проверке оборудования в трансформаторной камере получил смертельный удар током. Проверка инспекции установила, что к несчастному случаю привело нарушение сотрудником правил и инструкций по охране труда, а также недостаточный контроль специалистов компании за выполнением работ. Погибшему было 49 лет.

Майя Иванова


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