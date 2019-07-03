Владельца табачного контрафакта оштрафовали на 500 тыс. рублей

Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Перми, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта, продажи немаркированных табачных изделий, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в апреле 2017 правоохранительными органами была обнаружена и изъята крупная партия немаркированных табачных изделий в ассортименте в количестве более 45 тыс. пачек, на общую сумму около 3 млн руб. По результатам экспертного заключения сигареты были признаны контрафактными и изъяты из оборота. В отношении владельца контрафакта было возбуждено уголовное дело.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признания вины, признал подсудимого виновным и приговорил к штрафу в размере 500 тыс. руб. Гражданские иски, поступившие от представителей потерпевших - правообладателей на сумму более 290 тыс. рублей будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства. Приговор в законную силу не вступил.