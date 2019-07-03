Казанский Тимер банк перерегистрировался в Москве

Тимер банк, принадлежащий «Российской финансовой корпорации» (РФК), сменил юридический адрес — вместо Казани он зарегистрировался в Москве, говорится в сообщении банка. Кроме того, кредитная организация преобразована из ПАО в АО.

Соответствующие изменения были внесены 2 июля в Единый государственный реестр юридических лиц.

«Одновременно уведомляем вас о том, что вышеуказанные изменения не влекут изменений прав и обязанностей банка перед клиентами и контрагентами по ранее заключенным договорам», — говорится в сообщении банка.

Ранее сообщалось, банк намерен также обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством России о ценных бумагах.

Тимер банк с 2014 года санировался ООО «Новая нефтехимия» (крупнейший акционер Татфондбанка). В декабре 2017 года Центробанк изменил план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Тимер банка, а также назначил нового санатора в лице РФК-банк, который на 100% принадлежит «Рособоронэкспорту» госкорпорации «Ростех». В конце 2017 года АСВ предоставило Тимер банку заем на 32,72 млрд руб. на 15 лет под 0,51% годовых для финансового оздоровления. В январе 2018 года РФК-банк стал акционером Тимер банка.

Как писал “Ъ-Казань”, в марте 2019 года банк решил не публиковать существенные факты, ежеквартальные отчеты эмитента, годовую и промежуточную финансовую отчетность, решения о выпуске ценных бумаг и проспекты, устав и внутренние документы, сведения об аффилированных лицах. Источники утверждали, что это могло быть связано с обслуживанием компаний из Венесуэлы.

“Ъ-Казань”