Экс-ГФИ по Башкирии Петр Капишников на губернаторских выборах пожаловался на муниципальный фильтр

Бывший главный федеральный инспектор по Башкирии (в 2007-2014 годах) Петр Капишников, который баллотируется на пост губернатора Оренбургской области от партии «Защитники Отечества», пожаловался президенту России на невозможность прохождения муниципального фильтра. В эфире радиостанции «Эхо Москвы Оренбург» он заявил, что власть препятствует в сборе подписей «везде, во всех территориях» и использует этот инструмент в интересах «Единой России», чем допускает «грубейшее нарушение Конституции». «Партия подрывает авторитет президента России»,— сказал он.

Экс-чиновник сообщил, что в прошлом также выступал против муниципального фильтра.

Партия, выдвинувшая Петра Капишникова, направила жалобу в областную избирательную комиссию, которая была отклонена, а также в местную прокуратуру, которая еще проводит проверку, отмечается на сайте радиостанции.

Как Петр Капишников уходил с должности башкирского ГФИ подробнее в материале “Ъ-Уфа“ «Округом марш».

Ирина Самойлова