Свыше 800 млн смертей ежегодно

Австралийские ученые под руководством Бретта Мёрфи из университета Чарльза Дарвина сопоставили колоссальный массив данных о том, где и насколько распространены дикие коты и чем они питаются — по их экскрементам и содержимому желудков.

Таким образом исследователям удалось оценить общее число животных, ставших добычей бродячих котов. Ежегодно беспризорные хищники, обитающие за пределами больших городов и пригородов, убивают 815 млн млекопитающих, 56% которых относятся к местным, австралийским видам. По апрельским данным SEWPAC, коты были основной угрозой для 35 видов птиц, 36 видов млекопитающих, 7 видов рептилии и 3 видов амфибий.

Этот показатель, отмечают ученые, значительно выше, чем всего 2,1 млн местных млекопитающих, гибнущих каждый год при расчистке земель, то есть вырубке лесов и удалении растительности с целью использовать землю для сельского хозяйства. Впрочем, и домашних котов, о пропитании которых заботятся хозяева, тоже можно отнести к отъявленным хищникам. Они, по подсчетам ученых, убивают порядка 180 млн млекопитающих ежегодно, преимущественно тех видов, которые не относятся к местным австралийским. В большем количестве следы местных млекопитающих обнаруживали в экскрементах котов с севера Австралии, чем с более урбанизированного юга, где и самим местным зверям живется плохо и где их самих значительно меньше.

Коты, инвазивный для австралийской среды вид, с давних пор считаются проблемой для местной фауны. С тех самых пор, как их завезли в XVIII веке поселенцы из Европы, в дикой природе стали появляться целые колонии бродячих котов. С того времени 34 вида млекопитающих, которых находили только в Австралии, вымерли. Ответственность за вымирание 22 из этих видов лежит, по данным SEWPAC, на одичавших котах.

Не так давно австралийские власти взялись решать эту проблему радикальными средствами: чтобы снизить риски для местной фауны в тех регионах, где распространены стаи бродячих котов, они стали сбрасывать с воздуха отравленные сосиски, начиненные ядовитым фторацетатом натрия, особенно опасным для кошачьих.

Петр Харатьян