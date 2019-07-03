Суд запретил главе челябинского облизбиркома единолично рассматривать жалобы участников выборов

Челябинский областной суд удовлетворил исковые требования кандидата в губернаторы региона Александра Лебедева к облизбиркому. Он оспаривал законность решения по его жалобе о нарушении избирательного законодательства, потому что заявление было рассмотрено не коллегиально, а лично председателем комиссии Сергеем Обертасом.

«Суд в своем решении возложил на административного ответчика обязанность рассмотреть обращение Лебедева в установленном порядке в течение пяти дней со дня изготовления мотивированного решения суда»,- сообщила пресс-секретарь суда Наталья Прохорова.

Александр Лебедев жаловался в областную избирательную комиссию на социологический опрос аналитического агентства «Монитор», в котором несколько вопросов касались врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Господин Лебедев считает, что исследование можно считать агитацией, при этом оно было проведено на средства «Монитора» и не финансировалось из избирательного фонда господина Текслера. Претензии были признаны необоснованными. Александр Лебедев высказывал протест в связи с тем, что жалобы других кандидатов в губернаторы региона были рассмотрены на комиссии, а решение по его вопросу единолично принял председатель облизбиркома Сергей Обертас.