Власти Ямала увеличат количество субсидируемых авиарейсов

В 2019 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) власти увеличат количество субсидируемых авиарейсов. Как сообщили в пресс-службе губернатора, теперь из Нового Уренгоя и Салехарда можно будет ежедневно летать в Санкт-Петербург (раньше рейсы выполнялись только три раза в неделю). Из Ноябрьска в Санкт-Петербург будут действовать три рейса вместо двух. Из Ноябрьска и Надыма в Уфу добавлено по два дополнительных рейса в неделю. Направление Салехард—Уфа и обратно уже доступно два раза в неделю.

Также до 31 декабря продлено расписание субсидируемых рейсов на новые южные направления: по 15 дополнительных рейсов по маршрутам Новый Уренгой—Краснодар и Ноябрьск—Краснодар, 16 дополнительных рейсов Надым—Краснодар и два дополнительных рейса по маршруту Салехард—Симферополь. Стоимость билетов составит 10 тыс. руб.

В дирекции транспорта Ямала сообщили, что в этом году на межрегиональных авианаправлениях добавят 341 дополнительный рейс. По словам директора ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталия Лагутина, количество рейсов увеличили после анализа их востребованности. «Так, загрузка борта самолета из городов округа на новые южные направления составляет 100%. В Санкт-Петербург до 70% и такой же показатель на рейсы в Уфу. Мы видим, куда ямальцы чаще всего летают, и какие направления пользуются спросом. Поэтому принято решение увеличить количество рейсов»,— пояснил он.