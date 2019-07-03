Верховный суд Дагестана оставил под арестом журналиста «Черновика»

Верховный суд Дагестана оставил в силе решение суда первой инстанции, арестовавшего журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева на два месяца.

Абдулмумин Гаджиев, а также Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов проходят по делу о финансировании терроризма. По версии следствия, средства, перечисленные фигурантами проповеднику Абу Умару Саситлинскому, поступали затем боевикам в Сирию.

Советский районный суд Махачкалы арестовал всех троих 18 июня на два месяца. Апелляция адвокатов журналиста была рассмотрена сегодня в Верховном суде республики и оставлена без удовлетворения.

Сам подозреваемый участвовал в заседании по видеосвязи и вновь заявил о том, что дело против него сфабриковано. «Я долго думал над вопросом о том, кому я перешел дорогу,— сказал он.— Я пришел к выводу, что это одно из двух. Либо это грубая, топорная работа правоохранительных органов, которым надо сдавать квартальные отчетности, либо, что более вероятно, дело в моей журналистской деятельности, в частности в работе по профилактике экстремизма. Возможно, кому-то очень выгодно распространение в регионе экстремизма, поскольку на это (борьбу с ним.— “Ъ”) выделяются огромные деньги. Я не считаю, что это позиция государства. Я думаю, что это личная воля отдельных людей в правоохранительных структурах».

Коллеги журналиста «Черновика», а также все, кто желал выразить ему свою поддержку, вновь организовали одиночные пикеты. Они начались еще до начала заседания в Верховном суде и продолжались во время него.

Подробнее об аресте журналиста читайте в публикации “Ъ” «В "Черновик" вписали арест журналиста».

Юлия Рыбина, Махачкала