Компания Михаила Захарова «СУ-5 трест "Липецкстрой"» признана банкротом

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом ООО «СУ-5 трест "Липецкстрой"» (входит в ГК «СУ-5» Михаила Захарова) и ввел конкурсное производство на шесть месяцев, следует из судебной документации. Конкурсным управляющим назначен член ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» Олег Щенников.

Напомним, арбитраж ввел процедуру наблюдения в ООО в конце 2018 года по заявлению межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) №6 по региону. Общая сумма кредиторской задолженности, на дату проведения первого собрания кредиторов составляла 2,3 млн руб. При этом, как утверждал Олег Щенников, бывший также временным управляющим на период наблюдения, платежеспособность должника не может быть восстановлена, но имущества общества «достаточно для погашения судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему».

Еще одна структура СУ-5 — ООО «СУ-5 трест "Липецкстрой-М"» — сейчас в арбитраже оспаривает взыскание с компании более 255 млн руб. доначисленных МИФНС налогов, пеней и штрафов. По версии налоговой, ООО заключало «притворные» договоры займа с еще одним застройщиком ГК, банкротящимся ОАО «Эксстроймаш», и, возможно, выводило средства дольщиков. Сам Михаил Захаров объявлен в международный розыск по подозрению в мошенничестве с дольщиками «Эксстроймаша».

Подробнее о налоговых претензиях к компаниям Михаила Захарова читайте в материале “Ъ-Черноземье” «СУ-5 пристраивают налоги».

Александр Прытков