«Гараж» выпустил экологичный мерч к выставке «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100»

Музей современного искусства «Гараж» специально к выставке «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100» подготовил лимитированную серию сувениров и аксессуаров из экологичных материалов. В нее вошли футболки и худи с надписью «Human Nature» и холщовые сумки и чехлы на iPhone cо слоганом No plan(et), основанные на графике художника Дана Пержовски, а также одежда и аксессуары, созданные при участии художницы Патриши Пиччинини.

Команда «Гаража» наглядно показывает, как принципы безотходного производства воплотить в жизнь: кардхолдеры, кошельки, чехлы для ноутбуков и обложки на паспорт сшиты из обрезков переливающейся пленки, оставшейся после монтажа летнего кинотеатра, сумки и рюкзаки — из рекламных баннеров музея (отсюда и название аксессуара Banner Bag), а блокноты и ручки сделаны из переработанных материалов. Также выпущены блокноты и закладки из переработанной бумаги и ручка со сменным стержнем, которая выполнена из материала, полученного при переработке упаковки Tetra Pak.