Петербуржцы избавляются от старых дач

На рынке загородной недвижимости наметилась новая тенденция — петербуржцы продают старые дачи, расположенные в садоводствах и далеко от города. Цена таких объектов редко превышает 1 млн рублей. Впрочем, как сообщили эксперты АН «Невский простор», пока массовых продаж такой недвижимости на рынке нет.

Также активно на продажу выставляются дачи и участки, которые были приобретены в 90-е годы. Однако их владельцы часто переоценивают свои объекты, что неизбежно сказывается на сроках их реализации.

Причину продаж специалисты связывают с непопулярностью участков в садоводствах как мест для отдыха, так и общей тенденцией на рынке: роста налогового бремени на фоне падения доходов россиян.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что лидерами по количеству предлагаемых в аренду загородных участков являются Всеволожский, Выборгский и Курортный районы Петербурга.