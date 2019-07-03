На «Евродоне» открыли конкурсное производство

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Евродон» банкротом. На предприятии открыто конкурсное сроком на шесть месяцев. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 26 декабря 2019 года.

ООО «Евродон» входит в ГК «Евродон», основанную предпринимателем Вадимом Ванеевым. ГК была вторым по объемам производства производителем мяса индейки в России после «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова. Из-за эпидемии гриппа птиц с декабря 2016 года по апрель 2017-го на площадках «Евродона» погибло около 1,5 млн птиц, убытки группы превысили 2,6 млрд руб. Вспышки болезни были и в 2018 году. В начале февраля 2019 года на ООО «Евродон» была введена процедура наблюдения.

Кристина Федичкина