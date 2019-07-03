Из Армавира в Адлер запустят «Ласточку»

В Краснодарском крае запустят электропоезд «Ласточка» сообщением Армавир – Имеретинский курорт, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Кубани. Электричка будет ходить от Армавира до Адлера через Курганную, Белореченскую и Туапсе.

В сообщении сказано, что вопрос запуска электропоезда несколько лет прорабатывал по вопросам топливно-энергетического комплекса совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края и региональной энергетической комиссией. Комитет принял решение запустить «Ласточку» по маршруту в декабре этого года.

Дарья Голякова