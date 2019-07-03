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«Тверькоммаш» обжалует в УФАС закупку мусоровозов Спецавтохозяйством Уфы

Предприятие «Торговый дом Тверькоммаш» (принадлежит совладельцу Тверского завода коммунального машиностроения Владимиру Любченко) направило в башкирское управление ФАС РФ жалобу на действия МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы» при закупке в лизинг восьми мусоровозов.

Содержание жалобы на сайте УФАС не опубликовано. Ее рассмотрение назначено на 9 июля.

Закупка мусоровозов стоимостью до 77,2 млн руб. и запчастей на сумму 76,56 млн руб. была назначена спецавтохозяйством на 28 июня в форме запроса предложений. Технику планировалось закупить в течение 40 дней. Однако, как следует из информации на сайте госзакупок, 25 июня заказчик отменил закупку, сославшись на такую возможность, предоставленную ему законом.

Майя Иванова


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