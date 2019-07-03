Полис «АльфаСпорт» защитит клиентов сети «М.Видео» во время поездок на электросамокатах и моноколесах

«АльфаСтрахование» предложила клиентам крупнейшей российской розничной компании по торговле электроникой и бытовой техникой «М.Видео» страховую программу для водителей электросамокатов, электровелосипедов, гироскутеров и моноколес.

Уникальное комплексное решение «АльфаСпорт» защищает не только жизнь и здоровье водителей транспортных средств, но и сами устройства от повреждений, гибели и кражи, а также обеспечивает страхование гражданской ответственности владельца средства передвижения непосредственно во время его использования.

Страховую программу можно приобрести как вместе с транспортным средством, так и отдельно от него. В обоих случаях страховая защита распространяется на риски, связанные с жизнью и здоровьем водителя при несчастных случаях (НС). Также полис покроет ущерб в случае причинения физического или имущественного вреда третьим лицам, максимальная сумма возмещения составляет до 200 тыс. руб.

При единовременной покупке полиса «АльфаСпорт» и электрического транспортного средства вместе с рисками НС и гражданской ответственностью техника также будет защищена от механической поломки, неисправностей вследствие ДТП, а также на случай кражи, пожара, стихийных бедствий и повреждения электротоком из-за короткого замыкания.

Полис действует в течение одного года на всей территории России. Услуга доступна совершеннолетним пользователям.

«Электротранспорт становится все более популярным городским средством передвижения для людей, которые ведут активный образ жизни и при этом заботятся об окружающей среде, и это отражается на продажах. Тем не менее, являясь источником повышенной опасности, он требует от водителя ответственного отношения как к себе, так и к другим участникам движения. «М.Видео» предлагает клиентам не только широкий ассортимент электротранспорта, защиты и аксессуаров, но и комплексное решение, покрывающее основные риски при пользовании техникой», – прокомментировала директор направления «Финансовые услуги и сервисы» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Шатковская.

«Электротранспорт является одной из самых динамичных категорий техники, продаваемой на российском рынке. Мы видим его растущую популярность и готовы предложить владельцам удобную и нужную страховую защиту. Она поможет избежать трат в случае непредвиденных обстоятельств, сохранив семейный бюджет, а также возместить ущерб, если в результате ДТП пострадал кто-то еще», – говорит Кирилл Лукьяненко руководитель направления Управления партнерских продаж АО «АльфаСтрахование».

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