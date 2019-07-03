Главой Европарламента стал Давид Сассоли

Итальянский социалист Давид Сассоли избран новым председателем Европарламента. За итальянского кандидата проголосовали 345 депутатов ЕП при общем числе бюллетеней 667. Для победы было достаточно 332 голосов.

За пост главы Европарламента также боролись Ска Келлер (зеленые, Германия), Сира Рего («Европейские объединенные левые», Испания) и Ян Захрадил («Европейские консерваторы и реформисты», Чехия). Первый тур голосования не выявил победителя, в нем Давиду Сассоли не хватило семи голосов до абсолютного большинства.