Восемь организаций получат 6,8 млн рублей из бюджета на турпроекты в Татарстане

Восемь туристических проектов получат субсидии из бюджета Татарстана на 6,8 млн руб. в рамках госпрограммы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2022 годы», сообщает региональный комитет по туризму.

На субсидии претендовали 24 организации, которые подали на конкурс заявки на субсидирование проектов в области внутреннего и въездного туризма на общую сумму более 27 млн руб. Однако лишь восемь заявок признали соответствующими критериям — уровень проработки, оригинальность, перспективы развития и социально-экономическая обоснованность проекта.

Так, средства на организацию открытого межрегионального фестиваля авиамодельного творчества «На крыльях победы» получит частное учреждение допобразования «Ноосфера». ООО «Парус» проведет в Казани хоккейный турнир среди любителей. Предприниматель Сергей Набиуллин организует всероссийскую квиз-викторину. Также средства получат ООО «Трэвэл-эндвок» на юбилей резиденции Кыш Бабая в Кырлае и ООО «Казнь-Интур» на организацию всероссийского отбора на чемпионат мира по брейкингу. Фонд социально-экономического развития Мамадышского района и ООО «Тур-отель» проведут фестивали креативных санок — Sunnyфест в Мамадыше и «КышдаКар» в Казани, соответственно. Деньги в рамках конкурса также выделили АНО «Центр развития туризма Татарстана» (бренд Visit Tatarstan) для проведения «форума гостеприимства для представителей туристической индустрии».

“Ъ-Казань”