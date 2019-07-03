В Австрии назначили дату досрочных выборов после скандала с вице-канцлером

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии назначены на 29 сентября, сообщается на сайте правительства. Главный комитет Нижней палаты принял такое решение на фоне скандала, разгоревшегося после того, как немецкие СМИ опубликовали видеозапись с бывшим вице-канцлером Кристианом Штрахе и якобы племянницей российского олигарха.

Напомним, Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после публикации видео 2017 года, на котором запечатлена его встреча на вилле на Ибице с русскоговорящей женщиной по имени Алена Макарова. Они обсуждали серое финансирование партии. Позднее СМИ написали, что в роли «россиянки» за €7–8 тыс. снялась студентка из балканской страны.

28 мая президент Австрии распустил правительство и отправил в отставку канцлера Себастьяна Курца, которым большинство членов Национального совета Австрии выразили вотум недоверия. Господин Курц рассчитывает вернуться на свой пост после выборов.

Подробнее о намерениях экс-канцлера — в материале “Ъ” «Себастьян Курц ушел не прощаясь».