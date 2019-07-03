Больше 200 льготников на Кубани полгода не получали субсидию на оплату воды

В Курганинском районе Краснодарского края 213 льготников на протяжении шести месяцев не получали субсидии на оплату воды. Это произошло по причине передачи функций холодного водоснабжения муниципальному предприятию «Партнер» от коммунальной компании-банкрота.

Как сообщила депутат Госдумы Наталья Костенко, пока на новом предприятии полгода утверждались тарифы, управление социальной службы по закону не имело права начислять льготникам субсидии. В связи с этим народная избранница обратилась в Законодательное собрание края, а также в РЭК, чтобы внести изменения в краевое законодательство. Поправки в закон, по мнению госпожи Костенко, помогут усовершенствовать порядок компенсации платы за жилищно-коммунальные услуги льготным категориям граждан.

«Нужно либо сократить срок установления тарифа для ресурсников, либо сделать систему выплаты социальных льгот за ЖКХ более гибкой. Например, предусмотреть возможность утверждения временных тарифов, которые позже, в случае их уточнения, можно пересчитать», - рассказала Наталья Костенко.

Она уточнила, что сумма субсидий за оплату холодной воды для льготников не большая (464,4 руб. за полгода для обратившейся к депутату семьи из Октябрьского поселения), однако чувствительна для малоимущих пенсионеров.

Дмитрий Михеенко