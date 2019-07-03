В поселке Знаменский Краснодара начали строить детский сад на 250 мест

Компания «Стройэлектросевкавмонтаж» на участке площадью 1 га в ЖК «Сосновый бор» краснодарского поселка Знаменский приступила к строительству нового двухэтажного детского сада на 250 мест. Как сообщили в мэрии, в настоящее время идет обустройство фундамента.

Дошкольное учреждение будет включать игровые, спальни, столовую, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет. На прилегающей территории оборудуют веранды и сделают благоустройство. Ввести детсад в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Также в ЖК «Сосновый бор» зарезервирован земельный участок под новую школу на 1100 мест в одну смену. Она будет возведена по типовому проекту. На прилегающей территории обустроят футбольное поле. Строительство школы стартует в этом году.

Василий Хитрых