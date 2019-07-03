Контракты на сумму свыше 2 млрд рублей заключены в рамках нацпроектов в Оренбуржье

Сумма средств, на которые должны быть заключены контракты и договоры в рамках реализации национальных проектов в Оренбургской области, превышает 2,6 млрд руб. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на врио губернатора Дениса Паслера.

«Из них уже заключено контрактов на сумму 2 275,0 млн руб., или 86,6% от общего объема. Это гораздо выше среднероссийского уровня»,– цитируются в сообщении слова Дениса Паслера.

По его словам, также в этой сумме не учтены средства на выкуп зданий школ и детских садов, которые строятся в муниципалитетах Оренбуржья. Работы в учреждениях образования региона находятся под контролем Минстроя.

В настоящее время заключены 39 соглашений о реализации федеральных проектов с федеральными органами исполнительной власти. На их основе утверждены паспорта 39 региональных проектов в системе «Электронный бюджет», приводит правительство слова Дениса Паслера.

Накануне состоялось заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. На нем председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в стране реализуются 12 национальных проектов. На них, а также на выполнение комплексного плана модернизации инфраструктуры в федеральном бюджете только в текущем году предусмотрены свыше 1,7 трлн руб.

Георгий Портнов