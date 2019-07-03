Посол Финляндии в России представил приоритеты финского председательства в ЕС

Вопросы регионального сотрудничества и борьба с изменениями климата станут приоритетными в той части повестки председательства Финляндии в Европейском союзе, которая касается отношений с Россией. Об этом заявил посол Финляндии в РФ Микко Хаутала сегодня на пресс-конференции по случаю начала председательства Финляндии в Совете Европейского союза.

Напомним, каждые полгода одна из стран—участниц ЕС на шесть месяцев получает статус страны-председателя. С 1 июля по 31 декабря текущего года в этой роли впервые выступает Финляндия.

«Сейчас не председатель задает повестку, а повестка задает деятельность председателя»,— подчеркнул господин Хаутала. Он отметил, что основные приоритеты для Хельсинки на время председательства — это «укрепление внутренней приверженности ЕС к верховенству закона и прав человека», повышение конкурентоспособности, экономической устойчивости и социальной привлекательности Евросоюза.

Посол подчеркнул, что Финляндия твердо придерживается пяти принципов отношений с Россией, которые были выработаны и единодушно одобрены в рамках ЕС. Напомним, что первый принцип — это полная реализация минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины. Второй — «укрепление отношений с восточными партнерами и другими соседями» Евросоюза. Третий — обеспечение «устойчивости ЕС, в частности в сфере энергетической безопасности». Четвертый — «необходимость сотрудничества с Россией по международным вопросам, включая Иран, Сирию, Ближний Восток, а также миграцию, борьбу с терроризмом, климатические изменения и по другим сферам, представляющим интересы ЕС». И, наконец, пятый — «поддержка гражданского общества РФ и связей между людьми в России и ЕС».

В ходе своего выступления Микко Хаутала также рассказал, что для минимизации нагрузки на окружающую среду и сокращения расходов было решено проводить меньше мероприятий в рамках председательства, а самые необходимые из них пройдут в Хельсинки, а не в отдаленных уголках страны. Будет сокращен бюджет и на подарки, которые дарят гостям международных форумов. «Это мелочи, но мы понимаем, что без учета мелочей мы не сможем достигать больших целей»,— отметил посол.

На пресс-конференции также выступил глава представительства Евросоюза в РФ Маркус Эдерер. Он отметил, что прошлый год с точки зрения взаимодействия между ЕС и Россией был не очень удачным из-за инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, а также событий на востоке Украине. При этом господин Эдерер подчеркнул, что пока что 2019 год проходит успешно. «Если в 2019 году мы продолжим вести диалог на позитивной ноте, во многом с поддержкой финских коллег, то тогда мы будем наблюдать улучшение в отношениях между ЕС и Россией и улучшение в реализации минских соглашений. Финляндия всегда была конструктивным партнером, я уверен, что так будет и дальше»,— подчеркнул господин Эдерер.

Елизавета Наумова