Netflix экранизирует серию комиксов «Песочный человек»

Сервис Netflix и киностудия Warner Bros. Television собираются подписать соглашение о съемках сериала по комиксам Нила Геймана «Песочный человек». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В серии комиксов рассказывается о повелителе снов Морфее, который 70 лет находился в заточении, но освободился и решил восстановить власть в своем царстве. По информации источника, это будет самый дорогой сериал, который когда-либо создавался по комиксам DC. Шоураннером проекта выступит Аллан Хайнберг, который работал над фиьмом «Чудо-женщина», а также сериалами «Анатомия страсти» и «Секс в большом городе». Исполнительными продюсерами станут сам Гейман и режиссер Дэвид С. Гойер.

Ранее предполагалось, что «Песочный человек» будет полнометражным фильмом. Режиссером и исполнителем главной роли должен был стать Джозеф Гордон-Левитт. Однако в 2016 году Гордон-Левитт покинул проект из-за разногласий со студией New Line Cinema.