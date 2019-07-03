В Ставрополе будут судить продавцов героина

Промышленный районный суд города Ставрополя рассмотрит уголовное дело граждан республики Таджикистан и Узбекистан, которых обвиняют в торговле героином (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что обвиняемые в 2015 году купили героин для продажи. Затем они пытались незаконно его продать путем тайников-закладок. Однако запрещенные вещества нашли и изъяли правоохранители. Общая масса изъятого у подозреваемых героина составила около 272 г.

Обвиняемым грозит от 10 до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Дарья Голякова