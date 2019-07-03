В Ростовской области с трети полей собрали 3,6 млн тонн зерна

На Дону собрали зерно с территории площадью более 1 млн га, что составляет почти 32% от общих уборочных площадей. Валовой сбор составил 3,6 млн т при средней урожайности 33,7 ц/га. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Лидируют по площади убранных ранних зерновых аграрии Зимовниковского (86 тыс. га), Песчанокопского (82 тыс. га) и Сальского (78 тыс. га) районов. По валовому сбору на первом месте песчанокопские хозяйства (318 тыс. т), далее идут зерноградские (302 тыс. т) и азовские (260 тыс. т) аграрии. Наибольшая средняя урожайность отмечена в Мясниковском районе — 47 ц/га, в Зерноградском и Кагальницком районах — по 43 ц/га.

«Урожайность пока на центнер превышает прошлогодние показатели, хотя, конечно, сухая и жаркая погода отразилась на созревании хлебов. Дальнейший ход уборки будет зависеть от погодных условий, но для селян основная задача сейчас — в кратчайшие сроки собрать выращенный урожай и не допускать сельскохозяйственные палы»,— прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина