Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о двух специальных сериях американской марки.

Нашу страну сложно заподозрить в любви к американским muscle cars. Даже несмотря на успех всех фильмов франшизы «Форсаж», где эти брутальные автомобили традиционно фигурируют. Многие считают их дизайн грубоватым, а марки, которые их выпускают, не слишком престижными. Тем не менее, российские продажи Chevrolet Camaro, например, за последний год выросли больше чем на треть. Именно этот успех подтолкнул российское представительство марки выпустить две специальные серии Camaro 2019 модельного года, разработанные специально для России.

Первая серия называется Shock Edition. Вероятно, предполагается, что шокировать соседей по транспортному потоку эта машина будет, прежде всего, своей внешностью. Кузов у автомобиля ярко-желтого цвета. А от радиаторной решетки до крышки багажника идут две широкие черные полосы. 20-дюймовые легкосплавные диски тоже черного цвета. Сиденья затянуты черной кожей. Плюс бейдж специальной серии. Тираж Chevrolet Camaro Shock Edition предполагается ограничить 30 экземплярами. Другая серия, Black Edition, как можно догадаться из названия, будет целиком черной. Только в отделке салона есть яркие, красные элементы. Таких машин будет выпущено всего 20.

Надо сказать, что и обычный, не специальной серии Camaro 2019 года способен произвести впечатление. Обновленный дизайн не только подчеркивает характер машины, но и способствует повышению производительности. Элементы решетки радиатора, воздухозаборники капота и бампера спроектированы таким образом, чтобы оптимизировать воздушный поток для охлаждения компонентов, максимального уменьшить аэродинамическое сопротивление и подъемную силы. Автомобиль оснащается двухлитровым бензиновым мотором. Но за счет турбин инженерам удалось «снять» с него 238 л. с. Благодаря трансмиссии, улучшенной аэродинамике и низкому весу, Camaro набирает «сотню» за 5,9 с. Для muscle car это хороший показатель.