ЕСПЧ проверит законность административного наказания челябинского координатора «Открытой России»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу координатора общественной организации «Открытая Россия» в Челябинске Дениса Ибрагимова на решение Металлургического районного суда, который в ноябре 2018 года признал активиста виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП) и приговорил его к штрафу в размере 5 тыс. руб. В заявлении отмечается, что судебная инстанция нарушила несколько статей Европейской конвенции по правам человека: ст.6 (право на справедливое судебное разбирательство), ст.10 (свобода выражения мнения), ст.11 (свобода собрании и объединении), ст.14 (запрещение дискриминации).

«Фактически Ибрагимов привлечен к ответственности за то, что являясь участником российского общественного сетевого движения “Открытая Россия”, участвовал в политической жизни страны, применял ее символику. Прокуратура осуществила прямое вмешательство в политическую деятельность заявителя. Суды оказали поддержку прокуратуре, явившись в ее руках элементом политического воздействия. Заявитель считает, что суд фактически закрепил возможность дискриминации граждан по политическим убеждениям», — сказано в жалобе Дениса Ибрагимова в ЕСПЧ.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», Дениса Ибрагимова обвинили в сотрудничестве с нежелательной организацией из-за администрирования группы челябинского отделения «Открытой России» в социальной сети «ВКонтакте» и публикацию информационных сообщений о деятельности организации.

Напомним, Генпрокуратура в 2017 году признала OR «Открытая Россия» Михаила Ходорковского нежелательной организацией на территории РФ. По данным ведомства, движение базируется в Великобритании. По заявлению Генпрокуратуры, «его деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства». Участники российского сетевого движения «Открытая Россия» заявляют, что не имеют ничего общего с британской организацией.