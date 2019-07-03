«Татнефть» и словацкая компания Slovnaft намерены сотрудничать в нефтепереработке

«Татнефть» и словацкая компания Slovnaft (входит в венгерский холдинг MOL Group) намерены совместно развивать проекты по производству биокомпонентов для моторных топлив, модифицированного дорожного битума и смазочных материалов. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали сегодня, 3 июля.

Slovnaft — предприятие по переработке сырой нефти (НПЗ), расположенное в Братиславе. Максимальная годовая мощность переработки составляет 6 млн тонн сырой нефти, которые предприятие получает по трубопроводу «Дружба». Slovnaft производит в год порядка 4,5 млн тонн моторного топлива, 200 тыс. тонн химических веществ и 400 тыс. тонн первичной пластмассы. Годовой оборот Slovnaft составляет около €3-4 млрд.

“Ъ-Казань”