03 июля, среда
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Подробно

Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Банк УРАЛСИБ продлевает прием заявок и выдачу кредитов по программам с государственной поддержкой автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Участие в программах дает клиенту возможность получить скидку на приобретаемый в кредит автомобиль в размере 10% от его стоимости.


Кредит по программе «Первый автомобиль» могут получить заемщики, которые ранее не имели в собственности автомобиль. В рамках программы «Семейный автомобиль» кредит могут получить заемщики, которые имеют двух и более несовершеннолетних детей, в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных. Обязательными условиями обеих программ является отсутствие действующих и закрытых кредитов на приобретение автомобиля (для программы «Семейный автомобиль» кредиты не должны быть выданы в 2018 и 2019 годах), а также наличие у клиента водительского удостоверения.

Максимальная стоимость автомобиля в рамках программ – не более 1 млн рублей. Кредит предоставляется в рублях на срок до 60 месяцев. Минимальный первоначальный взнос – 10% от стоимости автомобиля.

При этом автомобиль должен быть произведен в 2019 году, и его полная масса не должна превышать 3,5 тонны.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Печать

Все материалы

Банк УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечную программу с господдержкой для семей с детьми

Правительство Республики Башкортостан и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключили Соглашение о сотрудничестве

Банк УРАЛСИБ запустил в Москве, Московской области и Республике Башкортостан услугу электронной регистрации сделок с недвижимостью

Банк УРАЛСИБ снижает минимальные ставки по ипотеке для участников программы Жилищных строительных сбережений до 5,5%

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019

Рекомендуем

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский материал

Профиль пользователя