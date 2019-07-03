Свердловские власти подпишут соглашение с Киргизией о поставке эко-продуктов

Правительство Свердловской области планирует подписать соглашение с министерством сельского хозяйства и мелиорации Киргизии о сотрудничестве по поставкам экологически-чистых продуктов. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на члена экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природовользованию Юлию Корнееву.

Соглашение планируется подписать в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 8-11 июля. «Соглашение предполагает сотрудничество по поставке экологически-чистой продукции из Киргизии и развитию "зеленой сертификации"»,— пояснила госпожа Корнеева. По ее словам, у Киргизии есть большой опыт по обеспечению качества и безопасности производимых продуктов питания

Выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге ежегодно. В этом году она пройдет в десятый раз. Партнером выставки стала Турция. Тема — «Цифровое производство: интегрированные решения». В прошлом году в мероприятии приняли участие 600 российских и иностранных компаний. Они показали свои проекты и разработки на площадке общей площадью 50 тыс. кв. м. Выставку посетили 46 тыс. человек.