Паромная переправа Сарапул-Борок в Удмуртии стала временно бесплатной для пассажиров

Паромная переправа Сарапул-Борок стала бесплатной для пассажиров до момента согласования новых тарифов. Об этом сообщается в официальной группе переправы во «Вконтакте». Ранее стоимость перевозки граждан составляла 30 руб.

Отметим, что переправа осталась платной для транспорта. За перевозку легкового автомобиля необходимо заплатить 250 руб., мотоцикла с коляской — 120 руб., велосипеда, мопеда или мотоцикла без коляски — 70 руб. Стоимость переправы для грузового транспорта зависит от массы автомобиля и груза.