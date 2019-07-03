На Урале у двух наркодиллеров изъяли товар на 17 млн рублей

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении двух мужчин: гражданина Казахстана и жителя Самары, которых обвиняют по ч.5 ст.228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы).

Следователи считают, что обвиняемые продавали наркотики через интернет. Товар оптом привозили на машине из Москвы. В Екатеринбурге на арендованной квартире или в гаражных боксах наркотики расфасовывались на мелкие партии. После чего их продавали через так называемые закладки, рассказал глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Один из них использовал аккаунт «Koyot», а второй — «Pupkin». В общей сложности сотрудники полиции изъяли более 8 кг наркотических средств синтетического происхождения. Это порядка 42,5 тыс. опасных для жизни человека доз»,— рассказал он. По словам главы пресс-службы, стоимость наркотиков на черном рынке может составлять более 17 млн руб.

«Молодые люди знали о возможных печальных последствиях, но все-таки решили испытать судьбу, мечтая прилично заработать. Однако фортуна им не подчинилась, она улыбнулась оперуполномоченным, успешно завершившим очередную спецоперацию по изобличению курьеров наркосиндиката»,— рассказал Валерий Горелых. Подсудимым грозит от 15 до 20 лет колонии.