В суд направлено уголовное дело о хищении денег под видом оказания финансовых услуг в Магнитогорске

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двоих жителей Магнитогорска, которые обвиняются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, с 2013 по 2014 год они действовали от имени номинальных юридических лиц и исполняли функции руководителей несуществующей компании. Таким образом, им удалось совершить хищение денежных средств граждан на сумму более 1,1 млн. руб. Дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Организации рекламировались в качестве обществ по оказанию услуг софинансирования. Согласно схеме соучастников, пользователям этих услуг необходимо было сделать 30-процентный взнос от суммы кредита для погашения обязательств по нему. После нескольких таких взносов злоумышленники завладели средствами 12 граждан.

Ранее, с 2014 по 2015 год, злоумышленники похитили денежные средства 68 граждан, также пользуясь названием несуществующей компании. Тогда они обещали вкладчикам «необоснованно высокий процент по вкладам» (до 55%), сообщает прокуратура. Сумма ущерба от этих действий составила 12,2 млн. рублей.