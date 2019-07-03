The Guardian: китайские власти устанавливают шпионское ПО на телефоны туристов

Сотрудники таможенной службы Китая тайно устанавливают на смартфоны въезжающих в страну туристов шпионское программное обеспечение, сообщает The Guardian. Согласно расследованию, проведенному изданием совместно с Suddeutsche Zeitung и New York Times, подобная практика наблюдается на пропускных пунктах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе — пограничном регионе с Киргизией.
На въезде в страну пограничники забирают на время мобильные телефоны туристов и тайно устанавливают на них специальное приложение, которое скачивает письма электронной почты, список контактов, историю звонков и СМС пользователя.
Как пишет The Guardian, нововведение на китайско-киргизской границе — часть обширной кампании китайских властей по контролю над мусульманским населением страны. Большую часть населения региона составляют уйгуры — тюркоязычный народ, исповедующий ислам суннитского толка.
О том, как власти КНР противодействуют экстремизму в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, читайте в материале «Китай спасает уйгуров от самих себя».
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