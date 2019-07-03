Жители Кубани для отдыха выбирают Турцию, Армению и Италию

Десятку самых востребованных направлений для кубанцев составили Турция, Армения, Италия, Германия, Испания, ОАЭ, Грузия, Чехия, Франция. По данным компании Skyscanner, кубанцы также часто выбирают местом отдыха Кипр. При этом среди жителей региона Таиланд оказался непопулярным направлением.

«Рост доли зарубежных полетов из Краснодара – позитивный знак, обусловленный множеством факторов. Один из ключевых – изменение цен на авиабилеты, – сказал менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский. По его словам, за прошедшие три года стоимость перелета в каждую из этих популярных среди краснодарцев стран снизилась. Полеты в Грузию подешевели на 55%, в Германию и Кипр – на треть, в Турцию, Армению и Испанию – приблизительно на 20%. Это произошло благодаря тому, что на отечественном рынке авиаперевозок появляются лоукостеры, в связи с чем растет конкуренция, и авиакомпании снижают стоимость перелетов.

На внутренних перелетах краснодарцы чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Сочи. Здесь также наблюдается снижение стоимости билетов. По сравнению с 2016 годом стоимость полетов в Екатеринбург снизилась на 44%, в Москву и Сочи – на 29%. При этом на летние путешествия приходится 25% всех бронирований авиабилетов из Краснодара, а 40% составляют поездки в осенне-зимний период, включая новогодние каникулы, а еще 35% – полеты в другие месяцы.

Сам Краснодар занимает пятую строчку в рейтинге наиболее востребованных россиянами внутренних направлений – и как самостоятельный пункт маршрута, и как крупный транспортный узел на пути к курортам Черного и Азовского морей.

Также, по данным Skyscanner, Краснодарцы чаще всего проводят за границей 8 дней, а в путешествиях по России – 6. Средний россиянин в поездках за рубежом проводит 11 дней, а по стране – 8 дней.

Самыми популярными датами вылета из Краснодара являются 20 сентября, 1 и 4 октября, и 29 декабря. Для всех российских путешественников это 1 августа, 1 сентября, 28 апреля (канун майских праздников) и 30 декабря.

Обычно краснодарцы бронируют авиабилеты за 42 дня до поездки. Для сравнения жители Москвы оплачивают перелет за 57 дней, Санкт-Петербурга – за 62 дня, Хабаровска – за 71 день, а Владикавказа – всего за 23 дня до вылета.

Елена Рыжкова