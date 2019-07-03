Замглавы отдела надзора нефтегазовой отрасли Ростехнадзора арестован по подозрению в получении взятки в Уфе

В Уфе по решению суда взят под арест на два месяца заместитель начальника отдела управления по надзору за объектами нефтегазовой отрасли Ростехнадзора Олег Хромушкин, сообщает ведомство. Он подозревается в получении взятки (ст. 290 УК РФ) в Уфе. Задержание сотрудника прошло в Москве, после чего его доставили в Уфу по месту совершения преступления.

Ростехнадзор оказывает следствию всестороннее содействие, отмечено в релизе службы.

Олег Хромушкин работал в службе с 2011 года, нареканий не имел. Ведомство намерено провести служебную проверку работы его подразделения.

Ирина Самойлова