Айназ Ярмиев назначен заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ

Руководитель департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Айназ Ярмиев стал заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помощник президента Татарстана Наталья Фишман-Бекмамбетова в соцсетях назвала господина Ярмиева своей «правой рукой». «Айназ пришел к нам в 2016 году и лично отвечал за многое, что мы сделали в городах республики. Сейчас помимо парков он будет отвечать и за другие вопросы, связанные с благоустройством»,— написала помощник президента Татарстана.

Накануне должность замминистра строительства покинул Айрат Гатиятов. Он перешел на пост директора имущества и бюджетных инвестиций министерства науки и высшего образования России. На место господина Гатиятова был назначен бывший управляющий делами минстроя Данис Вильданов.

“Ъ-Казань”