Комапния «АЭМ-технологии» сможет поставлять оборудование для АЭС Китая

АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) получило регистрацию в Национальном управлении по ядерной безопасности Китая (NNSA), сообщили в пресс-службе компании. По ее информации, это даёт «АЭМ-технологии» право проектировать поковки и оборудование и изготавливать оборудование для АЭС КНР, что позволит компании выступить поставщиком ключевых позиций ядерного острова для блоков №7 и №8 АЭС «Тяньвань» и блоков №3 и №4 АЭС «Сюйдапу» с реакторами ВВЭР-1200.

Как отмечается в сообщении, решение о регистрации было принято на основании анализа заявочной документации, а также аудитов Сунэнской Ядерной Энергетической Компании (CNSP) на трех площадках «АЭМ-технологии»: в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Волгодонске.

Пуск блока №3 АЭС «Сюйдапу» запланирован на 2027 год, блока №4 – на 2028 год. Пуск блока №7 АЭС «Тяньвань» запланирован на 2026 год, блока №8 - на 2027 год.

Сергей Иванов