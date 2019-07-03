На Ставрополье директора компании подозревают в уклонении от налогов на 34 млн рублей

В Изобильненском районе Ставропольского края в отношении директора компании «Грин» возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По данным «СПАРК — Интерфакс», речь идет об Александре Баеве.

По данным следствия, подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за второй и третий квартал 2017 года, не указав в налоговых декларациях сведения о продаже имущества организации. Таким образом он задолжал налоговой более 34 млн руб.

По данным «СПАРК — Интерфакс», ООО «Грин» было зарегистрировано в Изобильном Ставропольского края в сентябре 2005 года. Основной вид деятельности предприятия — производство изделий из бетона для использования в строительстве. На предприятии идет процедура банкротства, в феврале этого в отношении ООО «Грин» ввели конкурсное производство.

Дарья Голякова