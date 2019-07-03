КСК «Зенит» из Ижевска увеличил убыток на 57,84 млн рублей по итогам 2018 года

Чистый убыток АО «Культурно-спортивный комплекс "Зенит"» за 2018 год составил 62,6 млн руб., что на 57,84 млн руб. больше итогового значения 2017 года. Годовой отчет общества опубликован в «Центре раскрытия корпоративной информации».

За прошедший год выручка КСК «Зенит» от основной деятельности составила 6,73 млн руб., что меньше показателя 2017 года на 1,95 млн руб. Стоимость чистых активов на конец года сократилась на 62,6 млн руб. и составила 381,1 млн руб. Убыток от продаж увеличился на 1,09 млн руб. и составил 5,5 млн руб. Прочие расходы общества выросли на 57,59 млн руб. и составили 58,5 млн руб. Валовая прибыль КСК «Зенит» выросла на 1,05 млн руб. и составила 1,39 млн руб., прочие доходы увеличились на 488 тыс. руб. и составили 1,1 млн руб.

В отчете сказано, что причинами возникновения убытка стали безвозмездная передача Удмуртии трех земельных участков общей стоимостью 49,7 млн руб., а также отмена льготы по налогу на землю, амортизация, высокая изношенность транспортных средств, рост расходов на коммунальные платежи и отсутствие приборов их учета. В связи с убытком, дивиденды по итогам работы КСК «Зенит» в 2018 году не выплачивались.