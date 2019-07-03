Челябинск стал лидером среди российских городов по росту числа постаматов

Аналитики 2ГИС проследили за динамикой роста банкоматов и постаматов среди городов-миллионников России. Точками отсчета стали 2014 год для первых и 2017 для вторых. Рекордсменом по росту числа постаматов стал Челябинск. За последние два года их число с семи штук выросло до 79 – это более, чем на 1100%. Общее количество постаматов в России выросло более чем на 630% – c 457 до 2882 штук.

Для банкоматов характерна противоположная тенденция по всей стране: стремительное снижение популярности начиная с 2014-го года. Однако в последнее время число банкоматов начало медленно расти. Так, в Челябинске за последний год количество банкоматов выросло с 977 до 992 – это почти на 400 больше, чем в Самаре, Волгограде и Воронеже (639, 629 и 607 соответственно).