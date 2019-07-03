Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает, какие произведения искусства директор M.T. Abraham Foundation в Израиле передал директору Эрмитажа.

В зале совета Государственного Эрмитажа состоялась торжественная церемония вручения даров в виде произведений искусства. Получал дары директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а вручал Амир Гросс Кабири, президент M.T. Abraham Foundation и директор Фонда Эрмитажа в Израиле. Дарами стали три гипсовые отливки обнаженных женских фигурок Эдгара Дега и два живописных полотна Владимира Стерлигова, одного из лидеров послевоенного ленинградского неофициального искусства.

Картины Стерлигова, датированный 1947 годом, представляют как раз вполне официальный заказ, который художник получил к празднования 30-летия Октябрьской революции. Серия полотен «Восстановление Эрмитажа» так и не была написана. И вот сейчас семья Кабири дарит две картины, законченные этюды, музею. Слово Амиру Кабири: «Я приобрел картины Стерлигова у семьи художника. Они представляют интерьеры Эрмитажа, их восстановление после войны. Эти полотна просто обязаны принадлежать Эрмитажу — это настоящие документальные свидетельства времени».

Гипсовые скульптуры Дега — это модели, по которым по которым после смерти мастера осуществлялось изготовление форм для отливки так называемых «посмертных бронз». Эрмитаж особо интересуется этой научной темой, проводил в начале 2010-х выставку и специальный симпозиум, посвященный проблеме тиражирования и подлинности поздних отливок. Об этом особо упоминал в своем выступлении Пиотровский. А вот, что рассказал о коллекции M.T. Abraham Foundation его президент: «Наше собрание составляет искусство модерна: европейское, русское, и, кончено, израильское. Сейчас мы все чаще обращаемся к искусству contemporary. Мы посвящаем наше собрание моему деду. Я начал собирал в возрасте 23 лет, он приобщил меня, а в 2004-м мы учредили фонд его имени. Мы уверены, что будем расширять коллекцию и делать ее доступной для музеев, выставок, изучения и публикаций».

Кстати, вся церемония посвящалась десятилетию сотрудничества M.T. Abraham Foundation и Эрмитажа. А также 70-летию образования государства Израиль.