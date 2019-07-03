В Тамбове суд обязал законсервировать недострой с 83 дольщиками

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск регионального управления госстройнадзора к ООО «Элитстрой», которое с 2014 года не может завершить строительство девятиэтажного дома на Коммунальной,46 в облцентре. Резолютивная часть решения суда пока не опубликована. В исковом заявлении госстройнадзор требовал от компании законсервировать объект и строительную площадку «до момента возобновления работ по его строительству, осуществлению реконструкции или сноса».

По данным Россреестра, в доме зарегистрировано 83 договора участия в долевом строительстве, из них три — на нежилые помещения. Весной этого года покупатели квартир в Коммунальной, 46 были включены план-график решения проблем обманутых дольщиков. По данным властей, стоимость незавершенного строительства составляет 180,6 млн руб., а на достройку потребуется порядка 20–35 млн руб. Появление этих средств зависит от исхода разбирательств «Элитстроя» с подрядчиком ООО «Рони», которое сейчас также рассматривает арбитраж.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Тамбовский госстройнадзор опередил суд».

Александр Прытков