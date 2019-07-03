Сквер в Искитиме благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Сквер «Юбилейный» площадью 40 тысяч кв. м и три территории многоквартирных дома в городе Искитиме будут благоустроены в 2019 году. Работы на объектах уже начались. Участки для реконструкции и благоустройства в ходе открытого голосования выбрали сами жители 18 марта прошлого года. Согласно проектной документации здесь будут обустроены дорожки и тротуары, организовано освещение, созданы детская игровая и спортивная площадки. В общей сложности в этом году на благоустройство Искитиму выделено около 40 млн руб. из федерального и областного бюджетов.



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В настоящее время на придомовой территории заасфальтированы подъездные пути, организована парковка, ведется установка ограждений, а также детских площадок.

«В этом году в 56 поселениях нашего региона планируется провести благоустройство более 160 объектов: лучше, красивее и удобнее для людей станут 116 дворов и 45 общественных пространств. В конце мая во время своей рабочей поездки в Искитим я ознакомился с планами по благоустройству сквера "Юбилейный " – сегодня работы здесь идут полным ходом. Уверен, что уже скоро жители Искитима, гуляя по обновленному скверу, смогут по достоинству оценить результат»,— отметил глава региона, комментируя реализацию национального проекта «Жилье и городская среда».

В свою очередь, заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Андрей Михайлов в ходе инспекционной поездки отметил, что в целом работы на объектах благоустройства Искитима ведутся хорошо. Он обратил внимание на необходимость качественного выполнения работ, на комплексный подход — это важно для того, чтобы сделать комфортными условия жизни людей.

Другая важная цель нацпроекта «Жилье и городская среда» — сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В Искитиме заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Андрей Михайлов отметил, что в настоящее время заканчиваются работы по строительству нового дома в микрорайоне Подгорный, предназначенного для переезда жителей аварийных домов.

Всего в Искитиме в рамках федеральной программы в этом году будут расселены четыре дома — 36 квартир получат 103 человека. Как отметил замминистра, в Искитиме находится самое большое количество аварийных домов после Новосибирска – порядка 60, все они расписаны на период реализации программы.