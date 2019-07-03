В Краснодаре разработали рекомендации по внешнему виду киосков и павильонов

Фото: администрация Краснодара

Департамент архитектуры и градостроительства краснодарской мэрии подготовил методические рекомендации и проектные решения по внешнему виду нестационарных объектов торговли (НТО). Всего предложено 15 типовых форм НТО, сообщили в городской администрации.

По словам главного архитектора Краснодара, разработчики постарались создать унифицированный дизайн для киосков, лотков, торговых павильонов и других объектов, включающих общественные туалеты и остановки транспорта, отражающий архитектурные особенности кубанской столицы. Она отмечает, что содержащиеся в методичке указания носят рекомендательный характер. Рекомендации содержат готовые эскизные проекты и дизайнерские решения, которые предприниматели могут брать на вооружение при создании нового НТО. Кроме того, в брошюре содержится четкая инструкция, как быстрее пройти все этапы согласований размещения объекта.

Методические рекомендации размещены на официальном портале администрации Краснодара в разделе департамента архитектуры и градостроительства.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в апреле этого года мэрия Краснодара утвердила единый механизм согласования вывесок на коммерческих объектах и разъяснила его бизнесу. За самовольное размещение вывесок бизнесменам положено до 50 тыс. руб. штрафа.

Василий Хитрых