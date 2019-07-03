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Сибирская политика

На арестованную за хищение сотрудницу психбольницы заведено дело о взятках

В Новосибирске следственные органы возбудили уголовное дело о взятке на заведующую отделением психиатрической больницы №3, сообщил официальный представитель новосибирского управления Следственного комитета России Дмитрий Чечулин. Согласно материалам дела, медработник требовала от дочери пациента ежемесячно 8 тыс. руб. за то, чтобы в больнице как можно дольше оставался ее отец. Деньги переводились на банковский счет завотделением. За несколько лет накопилось 250 тыс. руб. Сейчас медработник находится в СИЗО по другому делу — о хищении средств со счетов пациентов психбольницы.

Илья Николаев


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